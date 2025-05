Il Politecnico torna nello spazio profondo con RAMSES

(Teleborsa) - Ilè pronto pernel 2028 con la missione europeaper studiare da vicino, un asteroide di 350 metri che il 13 aprile 2029 passerà a "soli" 31.000 km di distanza dalla Terra. Il 13 aprile 2029 Apophis sarà visibile anche dalla Terra a occhio nudo, ma a seguirlo da vicino ci saranno strumenti e algoritmi sviluppati al Politecnico di Milano.Il(Deep-space Astrodynamics Research and Technology) del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali è statoper contribuire al CubeSat RCS-1 che sarà sviluppato dae che volerà a bordo della sonda RAMSES.Il, guidato dai professori, sarà responsabile della progettazione della missione, dello sviluppo dei sistemi di guida autonoma e della raccolta di immagini ravvicinate della superficie dell’asteroide.dalle dimensioni ridotte e dal costo contenuto, ma in grado di offrire un elevato ritorno scientifico e tecnologico. Nella missione RAMSES,, operando in autonomia attorno a un corpo celeste in rapido movimento, all’interno dell’orbita geostazionaria. Il CubeSat forniràsulle proprietà fisiche e dinamiche di Apophis, grazie a immagini e dati raccolti durante il flyby."Essere coinvolti in una missione su Apophis è per noi motivo di grande orgoglio - commentanodel Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano - Stiamo sviluppando tecnologie all’avanguardia che voleranno nello spazio profondo, portando l’innovazione italiana a confrontarsi con sfide mai affrontate prima".