Acciaio, Federacciai: a maggio produzione in aumento del 3,7% su base annua

(Teleborsa) - A maggio lenazionali hanno sfornato, segnando un aumento del 3,7% su maggio 2024 – tasso in rallentamento rispetto al dato tendenziale di aprile (+6,1%) e marzo (+7,5%). Nei primi cinque mesi dell’anno la produzione nazionale di acciaio ha consolidato un incremento del 4,1% per un totale di 9,3 M.t. Lo segnalain una nota. L’espansione deiè stata sostenuta dall’andamento positivo delle due famiglie di laminati a caldo, sebbene in rallentamento rispetto alle performance dei due mesi precedenti.Per quanto riguarda i "", la produzione è stata pari a 1,2 M.t., in miglioramento dell’1,8% su maggio 2024, portando i volumi produttivi dall’inizio dell’anno in crescita dell’1,3% per un totale di 5,4 M.t.I "" si sono attestati a 824 mila tonnellate e hanno segnato un aumento del 9% su base annua, consolidando da gennaio una crescita del 10,5% per un totale di 4,1 M.t.