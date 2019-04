Agroalimentare, Paolo De Castro: "Recepire direttiva Ue contro pratiche sleali"

(Teleborsa) - "Parte con lasulla Gazzetta ufficiale dell’UE, il conto alla rovescia per l’applicazione in Europa della nuovacontro le pratiche sleali nella catena agroalimentare. Gli Stati membri dovranno recepirla entroma bisogna fare tutto il possibile affinché i produttori italiani possano beneficiare deiCosìVicepresidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo e relatore del testo, commenta in una nota la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue della nuova Direttiva europea,, dopo appena 12 mesi di iter decisionale dalla presentazione della proposta del Commissario all’agricoltura Phil Hogan. Ma anche dopoche hanno vistocontro le potenti lobby della grande distribuzione e delle centrali di acquisto internazionali.- “La nuova direttiva è fondamentale per almenospiega l’europarlamentare Pd. “In primo luogo, garantisce certezza giuridica a agricoltori, produttori e cooperative che potranno operare su un piano dinelle loro relazioni commerciali. Inoltre, il nuovo testo è la premessa per una riorganizzazione del sistema agroalimentare europeo affinché sia in grado di fondare un nuovo patto con i cittadini, all’insegna dellache arriva sulle nostre tavole”.- "La palla ora passa agli Stati membri, ma" sottolinea ancora De Castro, “lo richiede l’incerto contesto politico dell’Europa, e la necessità di mettere fine a comportamenti scorretti inaccettabili, che ogni anno provocano nell’Ue danni per oltreI nostri produttori – conclude - non devono più subire pratiche vessatorie comeo ancora sottostare a vendite sotto-costo e aste al doppio ribasso, come avvengono in Italia”.