Direttiva Ue case green, via libera Ecofin: Italia vota contro

(Teleborsa) -, a Lussemburgo, alla nuovapiù nota in Italia come direttive "Case green", che impone agli Stati membri di garantire il passaggio, a termine, alla classe superiore di efficienza energetica per tutti gli edifici oggi nella classe più bassa del patrimonio immobiliare nazionale.La direttiva, già oggetto di accordo tra Consiglio Ue e Parlamento europeo e già approvata recentemente dallo stesso Parlamento europeo, ha ricevuto l'approvazione a maggioranza qualificata degli Stati membri con solo due voti contrari,L'Italia ha votato contro la direttiva Ue sulle "Case green",, e la direttiva ora dovrà essere recepita dagli Stati membri."La posizione dell'Italia è nota. Bellissima direttiva, bellissimha detto il ministro italiano dell'Economia e Finanza,parlando con i giornalisti a Lussemburgo al termine dell'Ecofin dopo l'approvazione della direttiva che sarà ora pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 20 giorni dopo.I 27 Paesi Ue avranno poi due anni di tempo per adeguarsi, un arco di tempo in cui tutte le capitali, compresa Roma, dovranno presentare all'Ue un piano nazionale di ristrutturazione, ovvero una tabella di marcia per indicare