Calo per l'indice dei beni personali italiano (-0,91%), scambi al ribasso per Digital Bros

(Teleborsa) - Ilprosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità ilIlha aperto a 83.525, in calo dello 0,91% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 969, dopo aver avviato la seduta a 972.Tra i titoli del, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,08% sui valori precedenti.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,06%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, composto ribasso per, in flessione dell'1,75% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,71%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,87%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,18%.