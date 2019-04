comparto chimico italiano

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

Ftse MidCap

SOL

(Teleborsa) - Performance migliore per il, che si muove in aumento, rispetto all'andamento sottotono del, che fa un passo indietro sul mercato.Ilha aperto a 18.792 in salita dello 0,45% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un calo dello 0,45% a 1.069.Tra le azioni del, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,85%.