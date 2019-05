Governo, ore contate per Siri. Conte lo scarica: "Si deve dimettere"

(Teleborsa) -nel Governo sul casoNella tarda serata di ieri, mercoledì 2 maggio, ilsi è presentato in conferenza stampa e ha annunciato che nel prossimo Consiglio dei Ministri chiederà laindagato per corruzione.Ha precisato di non voler esseree in nome, ha spiegato di una politica con la “P” maiuscola:La discriminante che lo ha portato a decidere, ha spiegato, è appunto che la pressione fatta al sottosegretario non fosse per l’interesse generale o futuro. Prerogativa che l’hanno resa di interesse solo di una parte.– Il diretto interessato aveva provato a giocare d'anticipo, continuando a professare la sua innocenza: ”Spero di essere ascoltato presto dai magistrati per chiarire la propria posizione. Se non arriverà una rapida archiviazione, entro 15 giorni mi dimetto”. Una mossa che non è affatto piaciuta al Premier:Il primo commento è quello didall’Ungheria: “I magistrati”, ha detto il Vicepremier “sono pronti a incontrare Siri e dimostrerà la totale estraneità a una vicenda surreale dove due tizi parlavano di lui senza che sia stato fatto nulla. In un paese civile funziona così.le loro scelte.Soddisfatto dell’intervento del Presidente del Consiglio,che nelle scorse ore aveva più volte chiesto le dimissioni del leghista: “Non esulto e non credo sia una vittoria. Detto questo sono contento che il