Manovra: i giovani commercialisti chiedono lo stop alla norma sui compensi PA

(Teleborsa) - L’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili
chiede al governo e al Parlamento l’abrogazione della previsione contenuta nella Legge di Bilancio 2026
, attualmente all’esame della commissione Bilancio del Senato
, che subordina il pagamento dei compensi ai professionisti alla preventiva verifica della regolarità fiscale e contributiva. Si tratta di una misura sproporzionata, discriminatoria e distorsiva, che introduce un obbligo di "compliance preventiva
" colpendo in modo selettivo professionisti chiamati a svolgere incarichi essenziali per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. Francesco Cataldi, presidente dei Giovani commercialisti italiani,
afferma: "La norma tende a trasformare il rapporto professionista-PA in un sistema di pagamento "a condizione", nel quale la prestazione è resa ma il corrispettivo diventa incerto e differibile
. In questo modo, rappresenta un grave ostacolo alla continuità operativa degli studi professionali, introducendo un meccanismo punitivo che carica sui professionisti oneri amministrativi e rischi finanziari ingiustificati. L'abrogazione della misura è fondamentale per garantire un sistema amministrativo equo
e che tuteli i diritti dei professionisti, che operano in contesti già segnati da ritardi nei pagamenti, carichi finanziari elevati, burocrazia e compensi sottoposti a controlli stringenti". Leonardo Nesa, vicepresidente UNGDCEC
, aggiunge: "La regolarità fiscale e contributiva è un principio condiviso, che deve essere rispettato da tutti i professionisti e che la nostra associazione promuove da sempre. Tuttavia, trasformare il diritto al compenso per prestazioni già regolarmente svolte in un sistema di pagamento incerto e condizionato è una misura sbagliata,
penalizzante e sproporzionata, che sposta sui professionisti il costo e l’onere operativo della riscossione e scarica sugli stessi il rischio finanziario derivante da verifiche, ritardi e disallineamenti informativi della macchina pubblica".
Per la delegata di giunta dell’Unione, Serena Giannuzzi
, "le richieste di adempimento fiscale e contributivo sono quotidianamente affrontate da noi professionisti, ma introdurre un vincolo che penalizza il pagamento di compensi già maturati è inaccettabile. La norma rischia di aggravare ulteriormente la condizione dei liberi professionisti che lavorano per la PA
, già fortemente provati da una burocrazia insostenibile e da ritardi nei pagamenti".