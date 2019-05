Recordati, utile e ricavi in aumento nel 1° trimestre

Recordati

(Teleborsa) -. I ricavi internazionali crescono del 4,6%.L’ EBITDA è pari a € 143,9 milioni, in crescita del 7,1% rispetto al primo trimestre 2018, con un’incidenza sui ricavi del 37,6%.L’utile operativo è pari a € 126,0 milioni, in crescita del 4,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un’incidenza sui ricavi del 32,9%., con un’incidenza sui ricavi del 24,1%.La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2019 evidenzia un debito netto di € 555,7 milioni che si confronta con un debito netto di € 588,4 milioni al 31 dicembre 2018. Il patrimonio netto è pari a € 1.067,3 milioni.. Le previsioni finanziarie per il triennio sono le seguenti:, come già comunicato il 21 dicembre 2018, si prevede di realizzare ricavi compresi tra € 1.430 milioni e € 1.450 milioni, un EBITDA compreso tra € 520 e € 530 milioni, un utile operativo compreso tra € 460 e € 470 milioni e un utile netto compreso tra € 330 e € 335 milioni., compreso l’apporto di ulteriori acquisizioni che potranno essere finalizzate nel periodo sotto analisi, si prevede di realizzare ricavi di circa € 1.700 milioni, un EBITDA di circa € 650 milioni, un utile operativo di circa € 560 milioni e un utile netto di circa € 400 milioni.