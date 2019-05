Terna, l'assemblea approva bilancio e dividendo

Terna

(Teleborsa) - Via libera dell'assemblea degli azionisti dial bilancio 2018 e alla(in linea con la politica presentata al mercato) e la distribuzione – al lordo delle eventuali ritenute di legge – di 15,45 centesimi di euro per azione, a saldo dell’acconto sul dividendo di 7,87 centesimi di euro già posto in pagamento dal 21 novembre 2018.I soci hanno inoltre. L'Assemblea ha provveduto a nominare quali nuovi amministratori della Società,, proposto da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali, e, proposto dallo stesso Consiglio di Amministrazione.E' stato deliberato anche di conferire, su proposta del Collegio Sindacale,di Terna per gli esercizi dal 2020 al 2028.. "Certo le confermiamo. A pochi mesi dall'approvazione del budget sarebbe preoccupante non confermarle", ha affermato, nel corso dell'assemblea degli azionisti ricordando inoltre che nel pomeriggio ci sarà un CdA per la trimestrale.