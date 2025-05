Terna, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 39,62 centesimi di euro

Terna

(Teleborsa) - L', gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha approvato la, con il 99,47% di voti a favore, e deliberato, con il 99,94% di voti a favore, unper l'intero esercizio 2024 pari a 39,62 centesimi di euro per azione (pari a un payout del 75%, in linea con la dividend policy) e la distribuzione - al lordo delle eventuali ritenute di legge - di 27,70 centesimi di euro per azione, a saldo dell'acconto sul dividendo di 11,92 centesimi di euro già posto in pagamento dal 20 novembre 2024.Il saldo del dividendo verrà messo ina decorrere dal 25 giugno 2025 con “data stacco” coincidente con il 23 giugno 2025 della cedola n. 42 (record date ex art.83-terdecies del TUF: 24 giugno 2025).Inoltre, i soci hanno approvato il nuovo Piano di Performance Share 2025-2029, approvato l'previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 10 maggio 2024, approvato la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.