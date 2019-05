comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

listino principale

Amplifon

(Teleborsa) - Sostanziale tenuta per ilche mostra piccoli spunti positivi,rispetto a un andamento pessimo delche si muove in pesante ribasso.Ilha aperto a 172.253,9, in recupero dello 0,54% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'segna un forte calo dell'1,68% a 736.Nel, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,06%.