Exploit del comparto bancario a Piazza Affari (+1,65%)

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante l'che fa anche meglio dell', con un guadagno di 139 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 8.439,2.L'intanto guadagna 1 punti dopo un incipit a quota 94.Nel, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,34%.Decolla, con un importante progresso del 2,17%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,03%.Tra leitaliane, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,90% sui valori precedenti.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,48%.Composta, che cresce di un modesto +0,94%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,13%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,91%.