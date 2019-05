FS piano industriale, Ad Battisti: "Primo gruppo industriale per investimenti"

(Teleborsa) -: 42 miliardi per infrastrutture, 12 miliardi per nuovi treni e bus, 2 miliardi per metro, 2 miliardi per altre tecnologie. Questi i numeri del Piano industriale 2019-2023 del Gruppo FS Italiane, presentato oggi a Roma presso la sede storica di Villa Patrizi alla presenza dei vertici del gruppo,ed il, dele deiUn impegno record, il valore non è mai stato così alto, checon punte fino ache creerà un, 15mila assunzioni dirette in cinque anni e un, l'Ebitda 3,3 miliardi e l'utile netto arriverà a 800 milioni.Il Piano industriale finalizzato ain italia fa perno sufondamentali: le, non solo i viaggiatori e le loro esigenze ma anche i dipendenti del gruppo, lae la personalizzazione dell'offerta, laattraverso una crescita stimata di 90 milioni di passeggeri in più, che comporterà, secondo le stime di FS, 600 milioni di chilogrammi di CO2 e 400 mila auto sulle strade in meno ogni anno.Gli investimenti del Piano industriale sono dedicati principalmente alle infrastrutture con 42 miliardi di euro: 28 per le opere ferroviarie; 14 per le strade; 12 miliardi (di cui l'88% con risorse di Gruppo) per nuovi treni e bus; 2 miliardi per le metropolitane; 2 miliardi per i servizi di Information Technology. In totale oltre 6 miliardi di euro per tecnologie e digitalizzazione, per FS "vero driver del Piano industriale".Nell'arco del Piano al Sud vengono destinati 16 miliardi di euro. Di questi il focus sui progetti stradali riguarda l'A2 Autostrada del Mediterraneo, la Strada Statale Jonica e l'A19 Palermo-Catania. Prevista, poi, l'accelerazione di 1600 cantieri RFI e Anas in tutta Italia e le opere strategiche volte all'avanzamento dei progetti ferroviari quali Terzo Valico, Brennero, Brescia-Verona-Padova, Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina.Una parte consistente dei nuovi mezzi, in totale oltre 2000, sarà dedicata al trasporto locale con 600 nuovi treni regionali e 1421 bus. Vi saranno, poi, 14 nuovi Frecciarossa 1000 per consolidare i collegamenti ad alta velocità.La crescita in Europa e fuori dall'Europa, con l'esportazione del know how, permetterà, secondo FS, un aumento dei ricavi al 2023 fino a 2,3 miliardi. Il Piano prevede, inoltre, 5,3 miliardi di euro per riqualificazione delle città e migliorare la mobilità in ambito urbano con valorizzazione del patrimonio pari a 1,9 miliardi di euro.All'incremento degli indici di puntualità sono dedicati dal Piano 5,5 miliardi di euro di investimenti.