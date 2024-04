Fidia, CdA approva bilancio 2023 e piano al 2027

Fidia

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato il bilancio 2023 che si è chiuso conconsolidati pari ad Euro 28,6 milioni, in crescita del 17% rispetto a Euro 24,4 milioni registrati nell’esercizio 2022. L’ EBITDA consolidato è stato pari a negativi Euro 0,2 milioni, rispetto ai negativi Euro 2,6 milioni dell’esercizio 2022.Ilconsolidato è stato pari a negativi Euro 1,47 milioni, rispetto a negativi Euro 4,9 milioni dell’esercizio 2022 (al netto delle poste non ricorrenti relative all’esdebitazione concordataria).netto al 31 dicembre 2023 è pari ad Euro 9,6 milioni, rispetto ad Euro 7,4 milioni al 31 dicembre 2022.Inoltre, sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha2023-2026, che era stato approvato, da ultimo, in data 31 ottobre 2023. Il nuovo Piano Industriale approvato in data odierna considera un orizzonte temporale esteso fino all’esercizio 2027 e si basa anche sui risultati del Gruppo consuntivati nell’esercizio 2023 e sull’osservazione dell’andamento della gestione nel primo trimestre 2024.Per quanto attiene ledel Gruppo contenute nel Piano Industriale, "in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, queste ipotizzano un tasso superiore rispetto alle previsioni di crescita del mercato di riferimento". In particolare, si prevede che i ricavi crescano da Euro 28,6 milioni nel 2023 a Euro 43,3 milioni nel 2027.