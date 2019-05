Petrolio, a Gedda il meeting allargato OPEC conferma i tagli

Brent

Light crude

(Teleborsa) - A, in Arabia Saudita, è andato in scena ildei maggioriche comprende, in vista del vertice di giugno a Vienna. Al centro della 14ª riunione del Comitato congiunto di monitoraggio ministeriale dell’un riesame dell’impatto sul mercato e deiche si trovano in una situazione delicata alla luce delle, del blocco dell’export iraniano per le sanzioni decise da Donald Trump, del conflitto in Libia, dellae dei rischi legati allaNonostante ildi greggio, l’orientamento emerso è quello di lasciare. Si punta, infatti, a continuare adel mercato fino a giugno prima di prendere in considerazione una decisione diversa.Per evitare le tensioni con gli Usa (nelle ultime settimane Trump è tornato a premere sull'OPEC) il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita,, ha assicurato cheper soddisfare la domanda petrolifera, anche se - in base ai livelli di scorte Usa -di greggio. Senza ulteriori scossoni la decisione sulle quote verrà presa al vertice di giugno dopo un attento monitoraggio del mercato e dei livelli delle scorte.Tuttavia,che la questione delper le sanzioni decise dall'amministrazione statunitense impongasul mercato e dei livelli di produzione, anche alla luce delleAd annunciare che è ancoraper proposte concrete da parte del comitato di monitoraggio ministeriale è stato il ministro russo dell'energia,. "Il nostro compito – ha detto - è valutare l'attuazione dell'accordo negli ultimi quattro mesi, nonchésul mercato per produrre, tra le altre cose,per la nostra riunione ministeriale di".In ogni caso, Novak ha dichiarato che, incluso unnella seconda metà dell'anno. E ha riferito di aver discusso della situazione del mercato con il suo omologo saudita, Khalid al-Falih, e che le due parti si sono impegnate aL’OPEC, la Russia e altri produttori non-OPEC (nell'alleanza nota come) hanno accettato dial giorno dal primo gennaio. L’intesa mira a fermare le scorte. I delegati, inoltre, hanno fatto sapere che ad aprile sono statidi più rispetto al 139% raggiunto a marzo.Scondo l’, l’Agenzia internazionale per l’energia, ladi petrolio, soprattutto a causa del rallentamento delle economie asiatiche. Per quest’anno le stime della domanda sono state tagliate di 90.000 barili al giorno a 1,3 milioni, ma con lo stop all’export iraniano per le sanzioni non dovrebbero verificarsi squilibri tra domanda e offerta e quindi pressioni al ribasso sulle quotazioni del greggio.Sulle maggiori piazze internazionali il petrolio reagisce positivamente questa mattina, con ilche viene scambiato aed ilche registra un medesimo incremento percentuale con scambi a