Il comparto dei servizi finanziari in Italia viaggia molto alto (+2,53%)

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna il 2,53%, dopo la chiusura di ieri a quota 82.611,6.L'intanto guadagna lo 0,82%, dopo un inizio di seduta a quota 452.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 5,34% sui valori precedenti.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,05%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,56%.Tra le azioni del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,40%.Buona performance per, che cresce dell'1,40%.avanza dello 0,84%.Tra le azioni del, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,74%.Brilla, con un forte incremento (+5,41%).Ottima performance per, che registra un progresso del 4,03%.