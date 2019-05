Mani francesi sul parmigiano reggiano: Lactaclis compra Nuova Castelli

(Teleborsa) - Se ne parlava da un po', adesso è arrivata l'ufficialità. I francesi diacquistanosocietà specializzata nei formaggi Dop a cominciare dalIl colosso francese ha sottoscrittodi, l'80% del quale era detenuto dal fondo inglese Chartherhouse Capital Partner.Con questa operazione, si legge in una nota,- attiva sul mercato italiano, dove negli anni ha già comprato marchi molto famosi come Parmalat, Locatelli, Invernizzi, Galbani e Cadermartori -sui mercati internazionali, dove è già protagonista con una presenza commerciale e distributiva in oltre 140 paesi".- produttrice e distributrice di numerosi prodotti della tradizione casearia italiana come parmigiano reggiano, la mozzarella di bufala campana e il gorgonzola -a realizzato un fatturato di 460 milioni di euro, dei quali circa il 70% grazie all'esportazione.