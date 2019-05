Airbus avviata partnership con Inmarsat per creare nuova generazione di satelliti

Airbus

Inmarsat

(Teleborsa) -ha siglato un contratto con, società operante a livello mondiale nelle comunicazioni satellitari mobili. Le due Compagnie hanno avviato unaInmarsat GX7, 8 e 9. Questi tre satelliti sono i primi a essere basati sulla nuova linea di prodotti OneSat di Airbus, la quale è completamente riconfigurabile in orbita.I tre satelliti in banda Ka, grazie all'elaborazione a bordo e alle antenne attive,In questo modo potranno fornire dinamicamente energia e larghezza di banda, per adattarsi in tempo reale alle esigenze di Inmarsat nel fornire connettività a banda larga HTS (High Throughput) per il mercato della mobilità.Lamodulare e design-to-manufacturing e può essere consegnata con maggiore celerità rispetto ai classici satelliti per le telecomunicazioni.Ilda Airbus grazie ai propri satelliti Eurostar per le telecomunicazioni, altamente affidabili, e alla realizzazione di mega-costellazioni.