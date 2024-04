Alerion, avviata la produzione di due impianti fotovoltaici in Italia e Romania

Alerion

(Teleborsa) -ha completato la costruzione e avviato la produzione di due nuovi impianti fotovoltaici in Italia e in Romania.In particolare, in Sardegna, a Villacidro, è stata completata la costruzione e avviata la produzione del primo impianto fotovoltaico del Gruppo in Italia con una potenza installata di 13,5 MW ed una produzione stimata a regime di circa 24 GWh.In Romania, è stata avviata l’energizzazione dell’impianto fotovoltaico di Ileana (Calarasi), con una potenza installata di circa 4 MW ed una produzione annua a regime di circa 6 GWhCon l’impianto di Ileana, la potenza installata di Alerion nel settore fotovoltaico in Romania è di circa 94 MW.