Aquafil brinda all'acquisizione di O’mara Incorporated

Aquafil

(Teleborsa) - Balza in avanti a Piazza Affari il titolo, con un incremento dell'1,19%.sulle azioni della società attiva nella produzione di fibre sintetiche, dopo il perfezionamento dell'acquisizione del 100% della società americanaper un controvalore complessivo di USD 40,5 milioni.L’identità e il posizionamento di mercato di O’Mara sono pienamente coerenti con quelli del Gruppo Aquafil, agevolando così un processo di globalizzazione del business tessile, con ricadute positive anche per i prodotti ECONYL® e Dryarn®. O’Mara permetterà di fare leva sua un’offerta più ampia consentendo un ulteriore sviluppo del mercato americano nei settori dell’abbigliamento sportivo, della calzetteria, della moda e degli accessori.La produzione negli USA consentirà inoltre di beneficiare di accordi commerciali tra il governo federale e alcuni Paesi centro e sud americani (CAFTA), che consentono l’esenzione dei dazi statunitensi sull'abbigliamento prodotto in tali nazioni con fili di origine americana.O’Mara Incorporated, fondata nel 1970, produce fili tessili di nylon, polipropilene e poliestere prevalentemente tinti in pasta nello stabilimento di Rutherford College nel North Carolina. O’Mara ha registrato un fatturato 2018 pari a USD 40,1 milioni con una marginalità in linea con quella del Gruppo Aquafil.