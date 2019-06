In rosso il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-0,75%), netto calo registrato da Banca Intermobiliare

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

grande capitalizzazione

Azimut

media capitalizzazione

Anima Holding

Mutuionline

Tamburi

small-cap

Banca Intermobiliare

Banca Sistema

Equita Group

(Teleborsa) - Si è mosso in territorio negativo il, che è peggiore delIlha chiuso a quota 83.161,3 in calo dello 0,75%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 449, in prossimità della chiusura di ieri.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 3,06%.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,44%.Giornata incolore per, che chiude la giornata del 6 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,60% rispetto alla seduta precedente.Performance infelice per, che chiude la giornata del 6 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,51% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Milano, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,30% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,06% sui valori precedenti.Chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,25%.