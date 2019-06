Dl cantieri, Di Maio a Cantone: "Corruzione non si contrasta complicando codice appalti"

(Teleborsa) - Botta-risposta tradopo l', passato con 142 sì, 94 no e 17 astenuti.Il presidente dell'Autorità Anti corruzione, nella sua relazione annuale a Montecitorio (dove il decreto approderà martedì), ha infatti evidenziato come il, prevedendo il ritorno al regolamento attuativo in luogo delle linee guida dell'Autorità"."Non ci sentiamo di criticare questa opzione - ha aggiunto Cantone - la, abituate a regole rigide piuttosto che a criteri che richiedono l'esercizio di maggiore discrezionalità".Per Cantone, anche laper la procedura semplificata, seppur abbassata rispetto a quella iniziale di 200mila euro, "".I dati dell'Anac dimostrano, ancora una volta, la. Tra il 2015 e il 2018 erano state 1.922. Per Cantone, i numeri sono "un segnale di quanto le organizzazioni criminali stiano infiltrando l'economia legale".A stretto girorisponde alle critiche di Cantone. "", ha dichiarato il vicepremier M5S a Radio 24. "Non abbiamo eliminato le norme che prevedono i controlli sugli appalti. Abbiamo eliminato - ribadisce Di Maio - quelle interne al codice che impedivano alle imprese di partecipare agli appalti".