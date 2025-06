Sicurezza stradale, in sei mesi col nuovo Codice in calo vittime e feriti

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovofortemente voluto dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini i dati raccolti da Polizia Stradale e Carabinieri si confermano confortanti:0). In generale, il calo degli incidenti è del 4% (meno 1.423, da 35.209 a 33.786).Lo fa sapere il Mit, in pieno e consueto coordinamento con il Viminale spiegando che i numeri prendono in considerazione il periodo 14 dicembre 2024 - 14 giugno 2025 rispettoDal punto di vista dei controlli, si segnala che in sei mesi dall’entrata in vigore delci sono state, a riprova del fatto che le campagne di educazione stradale e di prevenzione