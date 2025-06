Germania, indice GFK luglio peggiora a -20,3 punti

(Teleborsa) - Attesa in peggioramento lanel mese di2025. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -20,3 punti, rispetto al -20 di giugno (dato rivisto da un preliminare di -19,9). Gli analisti stimavano un miglioramento del sentiment fino a -19,1 punti.Migliorano le, con l'indicatore che sale di 7 punti a quota 20,1 punti. Aumenta di 0,2 punti l'indicatore sullache si attesta a -6,2 punti. Quello sulle aspettative dei redditi sale di 2,4 punti e si posiziona a 12,8 punti."Dopo tre aumenti consecutivi, il clima dei consumatori ha subito una leggera battuta d'arresto - spiega Rolf Burkl, esperto di consumi presso il Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) - Ciò è dovuto principalmente alla maggiore propensione al risparmio, che attualmente contrasta l'impulso positivo fornito dalle migliori prospettive di reddito. Un'e quindi di una mancanza di sicurezza nella pianificazione. Quest'ultima è particolarmente importante per i consumatori quando si tratta di acquisti o spese più consistenti. Ecco perché anche la propensione all'acquisto subisce lievi perdite questo mese".