Commercialisti: pubblicato focus sul Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

(Teleborsa) - "Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione alla luce delle novità introdotte dal correttivo" è il titolo di un documento pubblicato dalNon previsto nella versione originaria del Codice della crisi, il PRO è stato introdotto dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022, che ha recepito la Direttiva Insolvency, e successivamente è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 (decreto correttivo del Codice della crisi).Come strumento di regolazione della crisi esso si colloca nell'ambito di un contesto normativo radicalmente innovato in cui laè considerata come rimedio estremo e, per contro, è agevolata la ristrutturazione dell'impresa e la conservazione della continuità aziendale.Ilnell'esaminare la disciplina del PRO contenuta nel Codice della crisi, si sofferma innanzitutto sui presupposti soggettivi e oggettivi, per poi analizzare le modalità di presentazione della domanda di accesso e approfondire i compiti del commissario giudiziale e del professionista indipendente. La parte finale del documento prova a fare chiarezza su una questione ampiamente dibattuta e ancora aperta, ossia se il PRO possa avere quale finalità anche quella specificatamente liquidatoria.