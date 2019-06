Seduta euforica per il comparto materie prime dell'Italia (+2,75%), exploit di Tenaris

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

indice EURO STOXX Basic Resources

FTSE MIB

Tenaris

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance delIlha aperto a quota 29.620,8, in accelerazione del 2,75% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 168, dopo che in principio di giornata era a quota 166.Tra i titoli del, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,79%.