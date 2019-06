Gas Plus, riserve 2P per giacimenti Ana e Doina a 7,25 miliardi di standard metri cubi

Gas Plus

(Teleborsa) -informa che, nell'ambito del progetto di sviluppo dei giacimenti a gas Ana e Doina ubicati nel settore rumeno del Mar Nero, a seguito della approvazione della Final Investment Decision (FID) lo scorso 6 febbraio 2019, è stata, corrispondenti a 725 milioni di standard metri cubi (Mln Smc) per la quota del 10% di interesse nella concessione che Gas Plus deterrà dopo la conclusione del Farm Out del 5% in via di perfezionamento.Recependo l’ammontare delle nuove riserve in Romania, l’entità delle riserve complessive di idrocarburi del Gruppo Gas Plus passa pertanto, rispetto al 31.12.2018, da 4,271 Mld Smc a 4,996 Mld Smc.Con riferimento al comunicato stampa di aprile - nel quale si prevedeva una tempistica più ravvicinata per il perfezionamento del trasferimento della quota del 5% nella concessione - Gas Plus fa sapere che "adempimenti formali tra le parti hanno determinato una dilatazione di tale tempistica, ma che il perfezionamento è previsto a breve".