UE, domanda di GNL verso il picco nel 2024. FSRU offrono flessibilità

(Teleborsa) - L', con il ruolo di primo piano del piano REPowerEU, si è dimostratonel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, diversificando al tempo stesso le importazioni di gas dalla Russia, con il. A distanza da due anni dall'invasione russa dell'Ucraina, il panorama globale del commercio di GNL si è rimodellato: l'Europa è emersa come il più grande mercato di importazione di GNL a livello globale, davanti a Cina e Giappone; nel frattempo gli Stati Uniti hanno superato sia il Qatar che l'Australia e sono diventati i maggiori esportatori di GNL. Lo afferma l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia () nel suo "2024 Market Monitoring Report".Da febbraio 2022, laè aumentata di 50 miliardi di metri cubi per facilitare l'aumento delle importazioni di GNL. Le nuove infrastrutture di rigassificazione hanno contribuito ad alleviare la congestione e a ridurre gli spread di prezzo tra gli hub europei del gas e i prezzi spot del GNL.Circa il 75% della nuova capacità di rigassificazione aggiunta nell'UE dal 2022 è costituita da unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (). Ciò consente la potenziale riconversione o ricollocazione di queste infrastrutture galleggianti nel caso in cui il loro utilizzo diminuisse in modo significativo.Dal rapporto emerge che l'UE è il principale mercato mondiale di importazione di GNL. Nel 2023, gli Stati membri dell'UE hanno importato 134 miliardi di metri cubi di GNL, pari al 42% del totale delle importazioni di gas dell'UE. La ripartizione delle importazioni di GNL varia da paese a paese, con lache è il maggiore importatore con 30 miliardi di metri cubi.Secondo ACER, è probabile che la. Ciò è dovuto alla riduzione della domanda di gas strutturale determinata dagli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione dell'UE.Nel 2023, l'UE ha importato 18 miliardi di metri cubi di, principalmente tramite accordi di fornitura a lungo termine firmati prima del 2022. Almeno 1 miliardo di metri cubi (ma forse di più) di questo GNL russo viene riesportato nei mercati asiatici attraverso ricariche di GNL.Lo scenario di riduzione della domanda di gas mirato di REPowerEU (se si concretizza entro il 2030) potrebbe spostare la dipendenza dell'UE dal mercato spot del GNL, trasformando uno stato di "" di 49 miliardi di metri cubi nel 2023 in una posizione di "" di 30-40 miliardi di metri cubi tra il 2027 e il 2030. Under-contracted significa impegni contrattuali a lungo termine insufficienti che aumentano la dipendenza degli acquirenti dal mercato spot più volatile. Over-contracted significa che i contratti a lungo termine superano la domanda."Ciononostante, l'grazie alla flessibilità dei contratti free-on-board (FOB), che consentono di vendere il GNL in eccesso sul mercato spot o reindirizzarlo altrove", viene sottolineato.