Kolinpharma ottiene brevetto in USA per prodotto Xinepa. Titolo festeggia

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo dell'11,48% dopo aver annunciato prima dell'avvio del mercato di aver ricevuto la concessione del brevetto in U.S.A. per il prodotto Xinepa dall’Ufficio Brevetti e Marchi domestico."rappresenta un importante consolidamento per gli assets patrimoniali aziendali e una significativa opportunità per l’estensione oltreoceano del prodotto oltre a proteggere e valorizzare il know-how e gli investimenti effettuati in R&D dalla Società".Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,94%, rispetto a +0,16% del).Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,567 Euro. Prima resistenza a 6,917. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,333.