Wall Street cauta dopo i record. Inflazione USA al 3%: buon segno per la Fed

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, dopo i nuovi record della vigilia, con ilche si attesta a 39.761 punti, mentre, al contrario, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 5.584 punti. Pessimo il(-2,13%); come pure, in forte calo l'(-1,59%).Il, ha alimentato le speranze che la Federal Reserve possa tagliare i tassi di interesse tre volte quest'anno, decidendo per una riduzione del costo del denaro, nella riunione di settembre. "Si tratta di, che sta valutando quando avviare il programma di riduzione dei tassi dai massimi di 23 anni del 5,25-5,5%, un processo che, secondo i mercati, potrebbe iniziare già a settembre", ha sottolineatoNell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,88%),(+1,29%) e(+1,26%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,63%),(-2,62%) e(-1,36%).del Dow Jones,(+2,32%),(+2,17%),(+1,62%) e(+1,45%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,01%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,59%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,42%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,37%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,30%),(+4,72%),(+4,27%) e(+4,00%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,06%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,74%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,72%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,68%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,1%; preced. 3,3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 236K unità; preced. 239K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,2%).