Brillante Wall Street dopo dato inflazione

(Teleborsa) - A New York, scambia in deciso rialzo il(+1,75%), che raggiunge i 40.634 punti; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,27%. In denaro il(+1,15%); come pure, buona la prestazione dell'(+1,18%).Sul fronte macroeconomico, il dato sull'inflazione PCE americana di giugno è risultato in linea con le attese. L'indicatore dei prezzi per le spese personali è il più monitorato dalla Federal Reserve per valutare l'andamento dei prezzi e orientarsi nelle decisioni di politica monetaria.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,10%),(+1,83%) e(+1,53%).Tra i(+19,30%),(+2,80%),(+2,67%) e(+2,50%).(+16,77%),(+4,95%),(+4,69%) e(+4,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -41,71%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,40%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,21%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,42%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 66 punti; preced. 68,2 punti)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 7,2%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,2%).