Il comparto sanitario italiano in territorio positivo (+1,31%), slancio per Amplifon

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

Amplifon

Diasorin

Recordati

bassa capitalizzazione

GPI

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per l'che segue l'andamento prudente evidenziato dalIlha aperto a 182.549,3 in aumento di 2.401,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 730, dopo aver avviato la seduta a 725.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,28%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,66%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,74%.Tra i titoli adel comparto sanitario, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,21%.