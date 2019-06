Eni, nuova campagna contro l'emissione di CO2

Eni

(Teleborsa) - "Insieme abbiamo un'altra energia". Con questo motto, attraverso la, richiama i cittadini e i propri clienti ad unirsigarantendo, al contempo, l'energia per lo sviluppo ad una popolazione mondiale in costante crescita.La società energetica, con questa campagna, sta mettendo in campo unaper contribuire a far fronte a questa grande sfida, consapevole però che, per poterla vincere davvero, lo sforzo non può prescindere dal, attraverso iniziative eEcco quindi cheprende un significato più ampio che abbraccia al suo interno un'energia diversa, più forte e più efficace, quellaracconterà le iniziative che Eni sta mettendo in campo nell'ambito della propria strategia di decarbonizzazione, accostandole, sulla stessa pagina, sullo stesso manifesto, nello stesso spot, ad alcuni gesti virtuosi individuali che se compiuti dalla collettività possono contribuire a vincere la sfida e cambiare il futuro.La società del cane a sei zampe, dal canto suo, negli ultimi cinque anni, haverso un, investendo significativamente sia sull'efficienza, e in particolare sulla produzione di energia verde, che sull'economia circolare, con la trasformazione di sostanze organiche e inorganiche, minimizzando gli sprechi e valorizzando rifiuti e materiali di scarto. Il tutto sviluppando ricerca, tecnologie e iniziative industriali che rappresenteranno vere e proprie future linee di business di trasformazione della compagnia.