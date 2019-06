Il comparto dei servizi finanziari in Italia in rialzo (+0,72%)

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dalIlha aperto a 85.087,9 con una performance positiva dello 0,72%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 449, dopo aver avviato la seduta a 448.Tra le azioni italiane adel comparto servizi finanziari, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,03% sui valori precedenti.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,91%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,76%.Tra leitaliane, avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,99%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,89%.Composta, che cresce di un modesto +0,66%.Tra ledi Milano, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,76%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,43%.