Il Settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia prosegue la serie di tre rialzi consecutivi (+0,61%)

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

EURO STOXX Industrial Goods & Services

comparto beni industriali a Milano

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

listino principale

Prysmian

CNH Industrial

Leonardo

listino milanese

Zignago Vetro

Italmobiliare

Datalogic

small-cap

Indel B

Prima Industrie

Ambienthesis

(Teleborsa) - Seduta moderatamente positiva per il, che si è mosso poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell', che non mostra variazioni di rilievo.Ilha aperto a 34.401,32, in recupero dello 0,61%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'chiude a 874,12 senza sensibili variazioni.Nel, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,33%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,11%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,69%.Tra le medie imprese quotate sul, bene, con un rialzo dell'1,60%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,44%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,32%.Tra ledi Milano, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 3,74%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,55%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,32% sui valori precedenti.