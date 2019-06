Istat, surplus commercio in calo ad aprile

(Teleborsa) - Nel mese di, ildell'Italia con l'esteroi di euro (da +2.985 milioni ad aprile 2018 aad aprile 2019). Questa è la stima dell'Istat, secondo cui si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per leche per le esportazioniAd aprile 2019 la crescita dell’export su base annua è pari a +5,8% ed è determinata dall'aumento delle vendite registrato sia persia per quella. Analogamente le importazioni sono in aumento (+6,7%) sia dai mercati extra Ue (+7,4%) sia dall’area Ue (+6,1%).L'evoluzione tendenziale dell'export ad aprile 2019 è; l'incremento delle vendite dei prodotti dell'industria farmaceutica verso Stati Uniti e Belgio, della pelletteria verso la Svizzera e dei macchinari e apparecchi verso Stati Uniti e paesi Asean trainano la crescita delle vendite all'estero. Tra i settori che contribuiscono positivamente alla variazione tendenziale dell’export nel mese di aprile 2019, si segnalano, chimico-medicinali e botanici (+39,1%),(+13,3%) e macchinari e apparecchi (+4,8%). Diminuiscono su base annua gli autoveicoli (-10,2%) e i prodotti petroliferi raffinati (-12,5%).Neidell'anno l'avanzo commerciale raggiunge(+24.718 milioni al netto dei prodotti energetici). Nel trimestre febbraio-aprile 2019, rispetto al precedente, si registra un contenuto incremento delle esportazioni (+0,4%) e una più marcata diminuzione delle importazioni (-1,3%).Nel mese di aprile 2019, si quantifica una lieve; su base annua, l'incremento è pari all'1,2%.