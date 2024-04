(Teleborsa) - Aumenta il surplus delle partite correnti in Giappone a febbraio.Secondo il, si è generato un avanzo delle partite correnti di 2.644 miliardi di yen, in aumento rispetto all'attivo di 438 miliardi del mese precedente.Le stime degli analisti erano per un surplus in aumento a 3.112 miliardi di yen.