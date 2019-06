Conte all'UE: "Certificheremo il deficit al 2,1% e non al 2,5%"

(Teleborsa) - "". A dirlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles. La giornata è stata ricca di appuntamenti per il premier che ha inviato la lettera di risposta dell'esecutivo alla commissione UE dopo la procedura d'infrazione per debito eccessivo., il premier ha indicato "un binario tecnico che va avanti per evitare la procedura:. Completeremo mercoledì prossimo, con il Consiglio dei ministri:", assicura chiarendo che "non serve dire 'non rispettiamo queste regole'. Fino a quando non le cambiamo, sono queste".Da qui la necessità, per il presidente del Consiglio, di un. "Il nostro", ha dichiarato, rispondendo alla domanda se ci sia già qualcuno che abbia queste caratteristiche, con un secco "verificheremo".Anche sullal, rilanciata tra gli altri dal presidente francese Emmanuel Macron, il premier ha confermato di averne parlato con lei di persona e, pur riconoscendone "la grande esperienza politica", ha ammesso che non le è "sembrata disponibile" al ruolo.. Dobbiamo invertire un attimo queste regole. Vogliamo un dialogo su questo fronte: riteniamo che si debba lavorare per contrastare la disoccupazione. Riteniamo che ci sia da lavorare per la crescita, non solo economica, ma anche per lo sviluppo sociale. Sono questi i temi che vogliamo ridiscutere", ha aggiunto il premier."Se siamo in un sistema integrato dobbiamo competere con le sfide globali ma- ha aggiunto -", ricordando che "se ci sono paesi che accantonano risparmio invece di riversare questa ricchezza a beneficio di tutti, è un altro fattore che ci porta a un quadro che non ci facilita".A chi gli chiedeva infine se l' intervento di Mario Draghi a Sintra abbia in qualche modo allentato la tensione sull'Italia, Conte ha ricordato che "", pur riconoscendo che il calo dello spread Btp-Bund, registrato dopo le parole del governatore della BCE, "fa piacere perché favorisce l'intero nostro sistema economico. Avere lo spread alto non ci agevola".