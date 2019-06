Andamento negativo per il comparto beni industriali a Milano (-1,06%)

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 34.890,4, in contrazione dell'1,06%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a 881, dopo aver avviato la seduta a 879.Tra i titoli adel comparto beni industriali, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,21%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,83%.Tra ledi Piazza Affari, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,04% sui valori precedenti.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,92%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,57%.