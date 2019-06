Volga Dnepr Airlines si oppone al fermo dEi suoi 5 An-124

(Teleborsa) - Volga Dnepr ha diffuso una lettera per ribadire di riteneredi cinque An-124 deciso dal tribunale di Kiev nei giorni scorsi. Un provvedimento che ha preso di sorpresa e coinvolto anche un aeromobile che ha operato recentemente a Malpensa.Il fermo dei cinque aeromobili, tutti localizzati all'estero, sarebbe da ascrivere a presunte irregolarità nei programmi di manutenzione. La questione è stata sollevata da Antonov, che in quanto costruttore, ritiene di essere il solo a possedere i requisiti per svolgere attività di manutenzione.Volga Dnepr Airlines ritiene di essere “, senza alcune restrizione, e in regola con tutte le disposizioni internazionali che regolano l'aviazione civile”.