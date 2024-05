ITA Airways e Lufthansa: decisione UE su impegni assunti slitta al 4 luglio

(Teleborsa) - Il(MEF) ha annunciato oggi cheinsieme con Lufthansa DLH lesecondo le richieste della Commissione concorrenza, nei tempi previsti per rispettare la scadenza del 13 giugno". E per tutta risposta laha annunciato che laper prendere la decisione sulla vendita della compagnia italiana ai tedeschi, come da reogoamento sulle fisioni, è slittata di quindici giorni, dopo aver ricevuto l'ultimo pacchetto di impegni redatti dalle parti per ottenere il via libera all'operazione., perché tutti hanno benefici da questa fusione", ha affermato il, durante l'odierna assemblea degli azionisti della compagnia tedesca, mostrandosi ancorda parte di Bruxelles. "ITA e i suoi addetti diventeranno di nuovo redditizi nel gruppo Lufthansa e rafforzeranno la concorrenza nel settore, creando nuove opportunità di crescita", ha commentato il manager.Gli impegni assunti dal MEF e da Lufthansa per ottenere il via libera della UE alla vendita della compagnia italiana prevede un, che includono, circa la metà dei quasi quaranta voli messi nel mirino da Bruxelles a marzo scorso. Nella sua risposta a Lufthansa, infatti, la Commissione, oltre al lungo raggio,- Germania, Austria, Svizzera e Belgio - considerando ITA un peso massimo ed il Gruppo Lufthansa troppo ingombrante se si considerano anche Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings e Air Dolomiti.