Almaviva: governo seguirà con il massimo impegno la situazione del sito di Palermo

(Teleborsa) - La vicenda"rientra nella più, cui il vicepremier e ministroha dedicato attenzione fin dal suoinsediamento. Ampia disponibilità del governo a seguire lacon la massima attenzione, con il coinvolgimento diretto di Di Maio". È questo il principale risultato scaturito dall'incontro tra Almaviva e le, svolto oggi al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.Il tavolo, informa una nota, al quale hanno preso parte, consigliere per le imprese, le crisi di impresa e del lavoro per il ministro Di Maio, "si è svolto in un clima di costruttivo dialogo, come riconosciuto unanimemente dalle Parti presenti"."La situazione della sede palermitana di Almaviva, dove si prospetta, a breve,, mettendo a rischio la tenuta occupazionale - viene spiegato - rientra nella più generale crisi del settore call center cui il nuovo Governo ha dedicato attenzione e impegno fin dal suo insediamento, nella consapevolezza che la congiuntura è grave e coinvolge, purtroppo, numerose migliaia di lavoratori".All'incontro ha partecipato anche il sindaco di Palermo,, che ha manifestato vivo apprezzamento per un incontro "svolto fuori dalla mera logica degli ammortizzatori sociali".Fin dalle prossime ore, ha garantito Vanin, "saranno attivate le azioni necessarie ad avviare un dialogo anche con i committenti dell'azienda".Inoltre, come anticipato all'incontro, il. La data prevista, che sarà comunicata formalmente nei prossimi giorni alle associazioni datoriali e alle rappresentanze sindacali, è il 19 luglio.