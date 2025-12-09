Mobilità, la rete tranviaria si amplia: a VDP il compito di vigilare sull’ambiente

(Teleborsa) - Prosegue l’iter per laAccanto al cantiere affidato aentra ora in attività anchela società incaricata di seguire il monitoraggio ambientale di tutto l’intervento. Un compito considerato strategico pere che punta a ridefinire in maniera profonda il sistema di mobilità urbana.Le tratteinserite nellarappresentano uno degli investimenti più significativi degli ultimi anni per la città. Il progetto, premiato per la solidità della proposta tecnica e per la capacità di ridurre i tempi di esecuzione, punta a garantire, controllando costantemente qualità dell’aria, livelli di rumore e vibrazioni, con particolare attenzione alle zone più sensibili lungo il tracciato."Il nostro obiettivo – commenta– è garantire che ogni fase dei lavori proceda nel massimo rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini. Monitorare l’impatto del cantiere significaassicurando sostenibilità e sicurezza in ogni momento".La nuova estensione della rete tranviaria è considerata un. Con questo incarico, VDP ribadisce la propria presenza tecnica sul territorio, contribuendo a garantire che lo sviluppo infrastrutturale proceda nel pieno rispetto dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini.