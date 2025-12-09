Mobilità, la rete tranviaria si amplia: a VDP il compito di vigilare sull’ambiente

(Teleborsa) - Prosegue l’iter per la realizzazione delle nuove linee tranviarie di Palermo.
Accanto al cantiere affidato a D’Agostino Costruzioni Generali,
entra ora in attività anche VDP,
la società incaricata di seguire il monitoraggio ambientale di tutto l’intervento. Un compito considerato strategico per un’opera che attraverserà quartieri densamente popolati
e che punta a ridefinire in maniera profonda il sistema di mobilità urbana.
Le tratte E1, E2 Sud e F,
inserite nella seconda fase del Sistema Tram,
rappresentano uno degli investimenti più significativi degli ultimi anni per la città. Il progetto, premiato per la solidità della proposta tecnica e per la capacità di ridurre i tempi di esecuzione, punta a garantire un’accelerazione nell’arrivo dei benefici previsti per la circolazione e il trasporto pubblico.VDP seguirà passo dopo passo l’avanzamento del cantiere
, controllando costantemente qualità dell’aria, livelli di rumore e vibrazioni, con particolare attenzione alle zone più sensibili lungo il tracciato.
"Il nostro obiettivo – commenta Francesco Ventura, amministratore di VDP
– è garantire che ogni fase dei lavori proceda nel massimo rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini. Monitorare l’impatto del cantiere significa intervenire tempestivamente dove serve,
assicurando sostenibilità e sicurezza in ogni momento".
La nuova estensione della rete tranviaria è considerata un passaggio cruciale nel percorso di Palermo verso un modello di mobilità più moderno ed ecocompatibile
. Con questo incarico, VDP ribadisce la propria presenza tecnica sul territorio, contribuendo a garantire che lo sviluppo infrastrutturale proceda nel pieno rispetto dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini.