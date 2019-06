Sotto la parità il comparto del commercio in Italia (-0,68%), scambi al ribasso per CHL

settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

Ftse MidCap

Ivs Group

MARR

Ftse SmallCap

CHL

Netweek

Basicnet

(Teleborsa) - Si muove poco sotto i livelli della vigilia il, mentre ilregistra un buon rialzo.Ilha aperto a quota 127.763,4, in ribasso di 864,3 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'scambia a 521, dopo aver avviato gli scambi a 514.Tra le azioni del, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,97% rispetto alla seduta precedente.Tentenna, che cede lo 0,70%.Tra le azioni del, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,57% sui valori precedenti.Crolla, con una flessione del 2,18%.scende dell'1,25%.