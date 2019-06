Andamento positivo per il comparto beni industriali a Milano (+0,91%), si concentrano gli acquisti su Datalogic

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

(Teleborsa) - Ilsi è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 34.012,1, e si è poi portato a quota 34.307, in aumento dello 0,91% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'archivia la seduta in territorio positivo a 876, dopo aver avviato la seduta a 869.Tra i titoli del, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,40%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,10%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,81%.Tra i titoli adell'indice beni industriali, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 4,56%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,11%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,90% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,54% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,10%.Bene, con un rialzo dell'1,05%.