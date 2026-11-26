Piazza Affari: brillante l'andamento di Zignago Vetro
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di contenitori in vetro, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,70%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zignago Vetro evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Zignago Vetro si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 6,55 Euro. Supporto stimato a 6,29. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 6,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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