Andamento negativo per l'indice media italiano (-1,26%)

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha avviato la giornata a quota 10.919,4, in diminuzione dell'1,26%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 229, dopo che ha esordito a 229.Tra i titoli adell'indice media, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,04%.scende dell'1,74%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,64%.Tra le azioni del, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,99%.Calo deciso per, che segna un -1,49%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,45%.