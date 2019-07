Federalberghi, importanti dati sulle vacanze estive degli Italiani

(Teleborsa) - L'Estate 2019 si presenta con due volti: in incremento minimo dei turisti ed un giro d’affari in deciso calo. E' quanto emerge dall'ultima ricerca condotta dasulla tendenza delle vacanze estive.Inche si concederanno una vacanza fuori casa, con circa ildella popolazione fra maggiorenni e minorenni che ha già fatto una vacanza nel mese di giugno o si appresta a farla. Ilcomplessivo è dii di euro, inrispetto ai 24,1 miliardi dell'estate 2018.Secondo la ricerca, laa persona, in diminuzione rispetto ai 911 del 2018. La vacanza principale costeràper chi resta ine circaper chi andrà all', con una durata media di circaIl, che accoglierà circa il 71% dei viaggiatori, seguita dalle. La spesa complessiva, invece, si divide: il, il 23,7% per spese di viaggio, il 21,7% per il pernottamento e il 25,7% per tutte le altre spese., seppur in calo rispetto allo scorso anno. Importante, per la scelta della località, la ricerca delle bellezze naturali del luogo, mentre per circa ildegli anni passati è la scelta migliore. Ledi svago, per gli italiani in vacanza sonoper conoscere il territorio, senza discriminare eventi tradizionali e folkloristici oltreImportante il dato riguardante le prenotazioni, con il 48,8% che contatterà direttamente l'albergo per la prenotazione, mentre il 25,8% sceglierà la struttura mediante un portale di. In diminuzione la visita in un'(20,4%) e un tour operator (5,7%). Nonostante la moda dilagante dei, nel 65,9% dei casi, gli italiani prenotano l’alloggio estivo con due mesi e più di anticipo. Nota dolente, invece, per ildella popolazione che non farà vacanze fra giugno e settembre: principalmente per(57%),(23%) e familiari (17%), per impegni di lavoro (15%).