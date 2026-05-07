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Londra: balza in avanti InterContinental Hotels Group

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Londra: balza in avanti InterContinental Hotels Group
Apprezzabile rialzo per il gruppo che gestisce alberghi, in guadagno del 3,19% sui valori precedenti.
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